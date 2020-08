Attualità Università, Manfredi: riparte a settembre, in presenza e con corsi online 26 Agosto 2020

“Abbiamo organizzato con gli atenei la ripartenza a settembre, si riparte in presenza con affollamento delle aule al 50%, con disciplina degli accessi e sanificazione”. Ad annunciarlo il ministro dell’Università Gaetano Manfredi a Radio 24.

“Questo comporterà una parte di corsi in presenza e una parte di corsi che verranno tenuti a distanza, per consentire di avere una continuità didattica anche agli stranieri che non possono venire in Italia – continua Manfredi -, non possiamo pensare a un’università virtuale, è una comunità viva”.

“Abbiamo previsto la mascherina obbligatoria in aula nonostante il distanziamento – conclude il ministro – , per avere la massima sicurezza”.