Benevento Universiadi, oggi la torcia arriva a Benevento 24 giugno 2019

Benevento si veste dei colori dell’Universiade. Il capoluogo sannita è pronto ad accogliere il passaggio della torcia olimpica stasera, lunedì 24 giugno, alle 19. Il percorso di 2,4 km partirà dal Teatro Romano per arrivare, toccando i principali monumenti della città, all’Arco di Traiano, trasportata da atleti sanniti che si sono distinti per meriti sportivi. All’arrivo sono previsti gli interventi delle istituzioni locali.

Impegnati nell’organizzazione dell’evento anche gli studenti dell’Università del Sannio che come volontari o tirocinanti avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica. Nel capoluogo sannita si svolgeranno dal 2 al 13 luglio allo stadio Ciro Vigorito le partite di calcio dei team maschili e femminili; dal 5 al 13 luglio al Palatedeschi le partite di pallavolo sempre dei team maschili e femminili; dal 30 giugno al 4 luglio allo Stadio Pacevecchia gli allenamenti dei team maschili e femminili del Rugby a sette. Anche gli impianti della provincia di Benevento vedranno arrivare atleti da tutto il mondo. Lo Stadio Allegretto di Montesarchio sarà a disposizione dei team di calcio per gli allenamenti, mentre l’ASD Tiro a Volo Zaino di Durazzano sarà campo per allenamento e gare per il tiro a volo.

Il 4 e il 10 luglio si terranno anche le manifestazioni collaterali ai Giochi olimpici, organizzati dall’Università del Sannio in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”, la Provincia di Benevento e Sannio Falanghina Città del Vino. Si tratta di eventi pensati per accogliere sportivi, delegati e giornalisti da tutto il mondo e far conoscere la storia e le ricchezze di Benevento.

Il 4 luglio nella cornice del Teatro Romano sarà inscenato lo spettacolo a cura dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Benevento con musiche di Mogol e Lucio Battisti e The Beatles, mentre il 10 luglio verranno presentate due conferenze sulla storia della città e sulle eccellenze del territorio al Museo del Sannio e all’Hortus Conclusus, oltre a una degustazione di vini sanniti presso il chiostro di Palazzo San Domenico.