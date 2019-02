Basket Scandone Universiadi, lavori al PalaDelMauro: la Sidigas si allena a Pratola Serra 19 febbraio 2019

La Sidigas Avellino comunica che la prima squadra riprenderà gli allenamenti a partire da giovedì 21 febbraio.

Resa nota l’indisponibilità del PalaDelMauro per due settimane, a causa di lavori in corso in vista delle Universiadi 2019, gli uomini di coach Vucinic si ritroveranno presso il Palasport comunale “Don Teobaldo Acone” sito in via 25 Aprile di Pratola Serra per preparare al meglio la trasferta del 3 marzo contro l’Aquila Basket Trento.

Saranno assenti dal gruppo Ariel Filloy, l’assistant coach Massimo Maffezzoli e Ojars Silins, impegnati con le rispettive Nazionali per i match di Qualificazione al Mondiale in Cina 2019.