Avellino Universiadi 2019, la fiaccolata attraversa Avellino. Sabato partenza da Montevergine 19 giugno 2019

A seguito delle riunioni del Comitato Istituzionale per la promozione di eventi a corollario delle gare dell’Universiade 2019, in occasione dell’arrivo della Fiaccola ad Avellino – previsto per le ore 18.00 in Corso Vittorio Emanuele Palazzo del Governo Prefettura Avellino e proveniente da Montevergine – il prossimo 22 giugno è stato definito il seguente programma di iniziative che faranno da cornice all’appuntamento organizzato dall’Aru:

Dalle ore 17.00 esibizione del gruppo “Montemaranese” (l’Unpli Avellino si occuperà della gestione). Si tratta di uno spettacolo itinerante che accompagnerà il percorso della Fiaccola e farà da cornice dall’evento;

Dalle ore 17.00 Corteo Storico gruppo “Sacre Spine” di Ariano Irpino. Si tratta di uno spettacolo itinerante che accompagnerà il percorso della Fiaccola e farà da cornice all’evento;

Lungo corso Vittorio Emanuele è programma l’esibizione di varie discipline sportive da parte di singoli gruppi coordinati dal Coni Provinciale che non ostacoleranno il percorso della Fiaccola e i flussi pedonali, collocandosi davanti alla villa

Dalle ore 20.30, è previsto il Concerto del pianista Antonio Gomena nell’Auditorium della Camera di Commercio in piazza Duomo ad Avellino con degustazione dei prodotti Irpini

Dal pomeriggio, e per l’intera serata, restera’ aperto il museo dell’ex Carcere Borbonico in via Dalmazia-Avellino.