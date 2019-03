Provincia Un’intera giornata dedicata all’acqua. Caposele celebra l’evento mondiale con convegni ed eventi 28 marzo 2019

Un’intera giornata dedicata all’acqua. Caposele celebra l’evento mondiale con convegni ed eventi. La celebrazione della “Giornata mondiale dell’acqua” è diventata, infatti, una consuetudine nel paese dell’acqua, non solo per ricordare l’importanza vitale che essa ha per la vita umana, ma anche per approfondirne lo studio e la conoscenza.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Caposele, di concerto con la Pro Loco Caposele ed il Rotary Club di Sant’Angelo dei Lombardi “Hirpinia Goleto”. La giornata mondiale dell’acqua a Caposele inizierà alle ore 10:00 con “Invasioni Irpinie” a cura delle Associazioni “Terra del Lupo” e “Paesaggi Irpini”. Una e vera e propria invasione a colpi di scatti fotografici, per andare alla scoperta della cultura locale e delle bellezze architettoniche, partendo dalle Sorgenti del Sele e dal Parco Fluviale, passando per le cantine storiche ed il Campanile, fino a visitare il Santuario di San Gerardo Maiella.

L’evento proseguirà, alle ore 18:00, presso l’Aula Polifunzionale del Comune, con una tavola rotonda sul tema: “Acqua, terra, solidarietà e futuro”. Sarà un incontro formativo e divulgativo in cui si potrà parlare di territorio ed acqua da diversi punti di vista, cogliendo l’occasione per progettare attività di salvaguardia e valorizzazione dei teritori. Infatti, interverranno al convegno il Sindaco di Caposele Lorenzo Melillo, i consiglieri Lele Grasso ed Ernesto Donatiello, la Presidente della Pro Loco Caposele Concetta Mattia, il presidente del Rotary Club S.A.L. “Hirpinia Goleto” Gerardo Nappa, il presidente del Rotaract Club S.A.L. Hirpinia Golete Vito Cappuccio, il presidente del Parco Regionale dei Monti Picentini Fabio Guerriero, ed il Presidente della Riserva Naturale Sele-Tanagro Antonio Briscione.

Durante il convegno, una delegazione di studenti del Liceo Scientifico “De Sanctis” di Caposele interverrà per presentare una sintesi del lavoro svolto nell’ambito della giornata della scienza che, quest’anno, è stata dedicata proprio al tema dell’acqua: “Acqua e vita”. L’evento ha il patrocinio dell’Ente regionale Parco dei Monti Picentini, il Forum dei Giovani di Caposele, l’ANPAS, l’associazione Gruppo Attivo Luciano Grasso ed il gruppo Luce D’Amore.