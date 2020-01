Provincia Una targa per gli operatori dell’Hospice di Solofra 3 gennaio 2020

Un sentito riconoscimento, che si va ad aggiungere ai numerosissimi attestati di gratitudine, di stima e

di affetto ricevuti in questi anni, per la meritoria opera nel prendersi cura della persona sofferente,

nel seguirla e sostenerla in tutti i suoi bisogni.

La dignità del paziente è un valore inviolabile da rispettare sempre, ed è questo lo spirito alla base di

ogni attività medica, infermieristica, assistenziale e organizzativa che caratterizza l’impegno

quotidiano di tutto il personale del Pain Control Center Hospice di Solofra, il centro residenziale per le

cure palliative e la terapia del dolore dell’Asl Avellino.

L'Hospice di Solofra, i cui servizi sono gestiti dalla Cooperativa Lavoro per la Salute e dalla Casa di Cura

Sant’Anna, rappresenta un’efficiente e adeguata risposta terapeutica e assistenziale, in forma

integrata, alle esigenze dei pazienti affetti da patologie progressive e in fase avanzata, con particolare

attenzione anche alle necessità dei rispettivi familiari, rispettando e garantendo, quanto più è

possibile, le loro abitudini di vita.

I medici dell’azienda sanitaria irpina e gli operatori della cooperativa e della casa di cura hanno

ricevuto una nuova targa sulla quale sono incise toccanti frasi di sincera riconoscenza per le cure e

l’accoglienza fornite alla paziente Maria Pia nel corso della sua degenza. Così le famiglie Marino e

Fiore, ricordando amorevolmente la propria congiunta, hanno voluto esprimere con queste parole il

loro sentimento di gratitudine nei confronti di tutto il personale dell’Hospice di Solofra:

“Prendi un sorriso, regalalo a chi non l’ha mai avuto.

Prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la notte.

Prendi il coraggio, mettilo nell’animo di chi non sa lottare.

Prendi la speranza e vivi nella sua luce.

Scopri l’amore e fallo conoscere al mondo.

(M. Gandhi)

Dal più profondo del nostro cuore ringraziamo tutto il personale per la professionalità, l’umanità,

l’affetto, la dolcezza e le cure rivolte alla nostra cara Maria Pia, e per il sostegno dato a noi familiari

durante la dolorosa degenza.

Con affetto”.