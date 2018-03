Magazine Una Pasqua di benessere e relax a Minori in Costa d’Amalfi, a pochi passi da voi 23 marzo 2018

Quest’anno la primavera tarda a venire, ma il fascino della Costiera Amalfitana resta immutato in ogni stagione. Sicuramente in occasione delle brevi vacanze di Pasqua una puntatina in Costiera va programmata e se a questo si aggiunge la possibilità di Relax e Benessere che propone Otiumspa Bagno Romano, sicuramente l’idea diventa irrunuciabile.

Per tutta la settimana Santa, la domenica di Pasqua e Pasquetta Otiumspa Bagno Romano è aperta per donarvi attimi di rilassante rigenerazione.

Pacchetti a partire da Euro 27,90 a persona garantiscono un paio di ore di un’emozionante viaggio nel benessere.

Idromassaggio, pediluvio, docce emozionali, sauna area relax, l’esclusivo Bagno Romano (unico in Campania) con guanto di kassa, sapone del Marocco, mousse di Aleppo, un’esperienza da raccontare agli amici.

Pensiamo a tutto noi, anche al parcheggio per un tempo anche più lungo della permanenza in SPA, che vi permette di vivere appieno la Costiera Amalfitana, visitando i tanti beni culturali, facendo una passaggiata al Sentiero dei Limoni, o degustando piatti tipici e dolci famosi in tutto il mondo, o ancora , semplicemente ammirando i favolosi panorami.

Per coloro che scelgono di pernottare presso il nostro Hotel & SPA Villa Romana, abbiamo strutturato pacchetti con camera matrimoniale, colazione e possibilità di pranzo e cena nel nostro Ristorante.

Non vi resta che contattarci al 089 853855 per chiedere le informazioni che desiderate.

Tutti i pacchetti SPA sono pubblicati sul nostro shop online ufficiale www.otiumspa.market, al miglior prezzo garantito, possibilità di pergamena regalo con libertà di prenotazione fino al 31 maggio.

Auguriamo a tutti una Pasqua di Serenenità e Benessere dal Paradiso della Costa d’Amalfi.