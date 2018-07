Attualità Una maglietta rossa in favore della solidarietà: il flashmob anche ad Avellino 4 luglio 2018

Sabato 7 luglio alle ore 20:00 la rete So.M.A. lancia un flashmob nello spiazzale antistante alla chiesa del Rosario, aderendo all’appello nazionale di Libera, Arci, Legambiente e Anpi.

L’iniziativa, lanciato nei giorni scorsi da Don Luigi Ciotti, invita ad indossare magliette rosse e rappresenta un invito alla solidarietà contro l’emorragia di umanità di queste settimane.

“Sabato indosseremo delle magliette rosse contro la strage che si sta consumando nel Mediterraneo – dichiarano gli attivisti della rete So.M.A. (Solidarietà e Mutualismo Avellino) – Magliette rosse come quelle dei bambini ritrovati morti in queste settimane, che speravano di attirare l’attenzione dei soccorritori. Nonostante riconosciamo forti problemi nel sistema di accoglienza, la contrattazione in Europa non si può fare giocando con la vita delle persone. Va fermata questa strage che ha visto centinaia di morti nelle ultime settimane. Per rompere il business dell’immigrazione bisogna prendersela con chi in questi anni si è arricchito sulle spalle degli ultimi e non alimentare la guerra fra poveri”.