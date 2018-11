Provincia Una Camminata Rossa contro la violenza di genere. Appuntamento a Ospedaletto d’Alpinolo 23 novembre 2018

Domenica 25 novembre sarà la giornata internazionale contro la violenza di genere. In un momento in cui tutti gridano per ottenere i propri diritti, il Comune di Ospedaletto – con l’amministrazione e la comunità – ha deciso di essere silenzioso, di non spingersi in celebrazioni fini a se stesse, ma di concludere con una Camminata Rossa il percorso di sensibilizzazione portato avanti con gli studenti e le studentesse dell’Istituto Comprensivo “Guido Dorso”.

L’appuntamento è per domenica alle ore 12:00 in piazza De Filippo, punto da cui partirà la Camminata Rossa in ricordo delle tante vittime di femminicidio.

“Passeggeremo in tutto il paese e porteremo con noi dei cartelloni da esporre: realizzati con le classi contengono informazioni e dati ISTAT che riguardano l’incidenza del femminicidio e della violenza in Italia, ma anche di tutte le battaglie e le vittorie ottenute negli anni in termini di diritti e garanzie. Vi aspettiamo numerosi con un qualsiasi capo di abbigliamento di colore rosso, il simbolo della nostra camminata. E se anche dovesse piovere, cammineremo con gli ombrelli” fanno sapere gli organizzatori.