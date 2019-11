Avellino In Evidenza Primo Piano Un villaggio per i bambini, un albero alto 23 metri in Piazza: prende forma il Natale avellinese 27 novembre 2019

Un albero di Natale di 23 metri in piazza Libertà, il Villaggio di Natale per i bambini e una pista di pattinaggio con ghiaccio vero a Piazza Macello. Sono alcune delle 12 proposte private pervenute nell’ambito della manifestazione di interessi sul Natale, pubblicata ad inizio novembre dal Comune di Avellino. L’amministrazione è pronto a recepirle. Quindi, ci si avvia verso l’installazione di un albero in ferro, con led luminosi, alto 23 metri in piazza Libertà. Al Corso dovrebbero essere installate luminarie innovative, “Luci su Avellino”: un serie di quadri che racconterebbero la città.

Intanto è stata decisa la riapertura del bando per il “Mercatino di Natale”. Le 24 proposte arrivate, infatti, riguardano soltanto Corso Vittorio Emanuele. Termini riaperti, dunque, per un’altra settimana. L’obiettivo è ricevere proposte anche per Piazza Kennedy.