Attualità Un irpino premiato alla XXII Edizione del Premio Letterario “Emily Dickinson” 30 gennaio 2019

Luigi de Paola, vallatese, docente di Lettere e Storia sarà uno dei premiati della XXII Edizione del Premio Letterario Internazionale, EMILY DICKINSON, promosso dall’Associazione Culturale EMILY DICKINSON.

La cerimonia si terrà giovedì 31 gennaio 2019, alle ore 16,30 presso la sala consiliare “Silvia Ruotolo” della V^ Municipalità Vomero – Arenella, Via Morghen n. 84 – Napoli.

Luigi De Paola vince il primo premio con la sua ultima raccolta di poesie pubblicata da Guida Editore nel 2014, dal titolo “Molteplici Immagini”. Il riconoscimento viene assegnato a personalità del panorama culturale e dell’informazione dell’Italia meridionale, che si sono distinte per doti umane, per coerenza, per attaccamento alle memorie del proprio paese.

“Sono orgoglioso di aver vinto questo premio, ma il merito è della nostra bellissima terra irpina capace di darmi ispirazione per le mie poesie. La poesia vera è quella che non si vanta in TV, e non è scritta per “vendere”- dichiara Luigi De Paola.