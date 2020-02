Provincia Un “tuffo” nelle bellezze del Parco del Partenio, in Irpinia scuole da tutta la Campania 2 febbraio 2020

Far conoscere alle giovani generazioni, il futuro della nostra società, le bellezze storiche, ambientali e culturali della provincia di Avellino, in particolare quelle del Parco regionale del Partenio. Conoscerle per apprezzarle e per tutelarle. Conoscerle in ogni minimo dettaglio, a fondo, vivendole in prima persona. E’ questo il senso dell’iniziativa ideata dall’Ente Parco del Partenio presieduto da Franco Iovino. “ConosciAmo il Parco del Partenio” avrà inizio sabato 8 febbraio. Saranno presenti varie scuole irpine e campane.

Le scolaresche avranno modo di visitare i comuni di Sant’Angelo a Scala e Pietrastornina, seguendo non solo percorsi storici e culturali, ma anche naturalistici, grazie alla presenze di associazioni specializzate in trekking. Un vero e proprio “tuffo” nelle ricchezze del Parco, un modo per far conoscere e poi trasmettere a tutti quanto di più bello abbiamo in Irpinia. Gli studenti visiteranno anche le aziende del posto e degusteranno i prodotti dell’enogastronomia locale.

“ConosciAmo il Parco del Partenio”, il lungo percorso didattico-culturale del Parco, sarà presentato ufficialmente mercoledì 5 febbraio alle 10.30 al Circolo della Stampa di Avellino, alla presenza del presidente Iovino e dei vari sindaci della zona, in primis quelli di Sant’Angelo a Scala, Carmine De Fazio, e Pietrastornina, Amato Rizzo.