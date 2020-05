Provincia “Un tricolore per la solidarietà”: l’iniziativa del 2 giugno di Cesinali e Aiello del Sabato 29 maggio 2020

L’associazione culturale Misca Lab, con il patrocinio dei comuni di Aiello del Sabato e Cesinali e di Legambiente Alta Valle del Sabato organizza l’iniziativa di beneficenza “Un tricolore per la solidarietà”. Per celebrare la festa della Repubblica, il 2 giugno, i volontari dell’associazione installeranno 120 piantine tricolori nelle piazze di Cesinali ed Aiello del Sabato che saranno poi vendute ad un costo di 5 euro ed il cui ricavato sarà destinato alla Caritas di Avellino.

L’installazione prevederà anche uno spazio riservato alla sensibilizzazione sulle problematiche ambientali passate in secondo piano a causa dell’emergenza del Covid-19.

La natura si trasforma in un aiuto concreto per il prossimo con un occhio importante alla salvaguardia dell’ambiente. L’emergenza della pandemia del corona-virus ci ha mostrati fragili; vogliamo rialzarci con questa iniziativa in una giornata di festa per il nostro Paese sperando ci possa essere una ripartenza green e solidale.

Per adottare una piantina basterà visitare la pagina Facebook dell’associazione e compilare il form. Le piantine saranno poi consegnate, a partire dal 3 giugno, sia a domicilio sia presso la sede dell’associazione.

Gli orari per assistere all’iniziativa saranno i seguenti:

2 giugno

Cesinali, Piazza Municipio dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Aiello del Sabato, Piazza Garibaldi dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Per maggiori informazioni fare riferimento alle pagine social di Misca Lab. L’associazione ringrazia in anticipo tutti coloro che collaboreranno per la buona riuscita dell’iniziativa!