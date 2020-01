Attualità Un taglio per Ascanio, il parrucchiere Tony Musto lancia l’iniziativa di beneficenza 28 gennaio 2020

‘Un taglio per Ascanio’ è un’idea nata da Tony Musto, noto parrucchiere di Montemiletto, sostenuta con forza anche da molti suoi colleghi di Avellino e provincia.

La giornata dedicata alla solidarietà è fissata per giovedì 30 gennaio. Un vero e proprio messaggio d’amore che l’intera Irpinia ha destinato al piccolo Ascanio che, a soli 4 anni, sta affrontando la sfida più importante per il suo cuore e per la sua vita.

Ascanio, infatti, dovrà subire un delicato intervento chirurgico presso il Boston Children’s Hospital.

“Ho voluto organizzare questa giornata solidale ‘Un taglio per Ascanio – precisa Tony Musto – coinvolgendo l’artigianato capelli di Avellino e provincia. La risposta dei colleghi è stata positiva e tempestiva.

In molti hanno aderito all’iniziativa in sostegno ad una causa così importante.

L’idea è di lavorare un’intera giornata ( dalle 9:00 alle 19:00) invitando la propria clientela ad un taglio di capelli. L’incasso del servizio taglio sarà devoluto alla famiglia del piccolo Ascanio.

Personalmente mi sento gratificato di aver organizzato tale iniziativa – conclude – e di poter contribuire al viaggio per la vita, pieno di speranza, del piccolo Ascanio”.