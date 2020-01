Avellino Un successo l’open day al centro di formazione “Idi” 26 gennaio 2020

L’Open Day del centro di formazione IDI di Avellino è stato un successo di partecipazione. La scuola ha celebrato al meglio i suoi primi 25 anni di attività, in cui è riuscita a prendersi il ruolo di leader nella formazione nell’intera provincia, ottenendo l’accreditamento dalla Regione Campania.

La prima accoglienza è stata affidata direttamente ai direttori della scuola, il dr. Adelchi Silvestri e la dr.ssa Rita Cioffi, che hanno salutato e ringraziato tutti i partecipanti. Al loro fianco, la gradita presenza del sindaco di Avellino Gianluca Festa, dell’assessore alla Pubblica Istruzione nonché vice Provveditore agli Studi Geppino Giacobbe e del delegato del Presidente della Regione Campania alle Aree Interne Francesco Todisco: a loro la dr.ssa Cioffi ha consegnato una targa-ricordo dell’Open Day.

Subito dopo, la proiezione di un video che ha messo assieme i momenti più significativi dei 25 anni di attività: il segreto del successo raccontato attraverso le immagini della storia dell’istituto nato nel 1994, mettendo assieme le foto degli insegnanti, gli allievi e dei grandi ospiti di fama internazionale che hanno portato il centro ad essere un punto di riferimento per l’intera Irpinia.

Ogni anno vengono infatti formati decine di professionisti: estetisti, massaggiatori, operatori del benessere, truccatori. E ancora, operatori socio sanitari, operatori di tatuaggio e piercing, assistenti allo studio odontoiatrico e tante altre qualifiche professionali, scelte in base alle maggiori richieste che arrivano dal mondo del lavoro.

I grandi protagonisti della giornata sono stati i docenti: la loro preparazione garantisce agli allievi della scuola di specializzarsi attraverso una formazione di alto livello, unico vero antidoto alla disoccupazione e allo spopolamento che appare un male incurabile per le Aree Interne. Il mercato del lavoro è diventato sempre più esigente e selettivo: acquisire le necessarie competenze è la chiave giusta per entrarvi. Un concetto ripetuto come un mantra dallo staff del centro, che attraverso esercitazioni pratiche hanno mostrato ai presenti la qualità del loro insegnamento e presentato l’offerta formativa dell’istituto.

Ad aprire i lavori una esibizione di massaggio sincronizzato, a coordinare le bravissime allieve ci ha pensato Denise Vena la quale si è occupata anche della sezione ” ricostruzione unghie”. In contemporanea Federica Di Prisco ha guidato la lezione dei trattamenti speciali per il viso e i vari tipi di trucco (sposa sera e cinematografico); è affidata invece al maestro Alfredo Raimondi la sezione tatuaggi. Per concludere la dimostrazione pratica di primo soccorso, tenuta da una allieva Oss con la partecipazione di Pellegrino Mariconda.

E poi il gran finale con un ricco buffet e soprattutto tanta musica: allievi e docenti si sono lasciati andare in canti e scherzi, tutti insieme appassionatamente.

“Inseguite i vostri sogni – ha detto l ‘assessore Giacobbe – Puntare sulla formazione di alto livello è tutto per poter essere competitivi e farsi strada al mondo d’oggi. E i numeri che fa registrare questa scuola, in questo periodo così difficile, in cui per i giovani trovare lavoro è un’impresa, sono dati da tenere in considerazione”. 1100 gli allievi che si sono diplomati durante questi 25 anni, oltre il 60% di loro ad un anno dal conseguimento della qualifica professionale ha trovato un impiego.