Provincia “Un sorriso per gli eroi”, serata di beneficenza e solidarietà a Montoro 1 giugno 2019

Importante appuntamento con la solidarietà a Montoro il 06/06/2019 con inizio alle ore 20.00 presso il Centro Sociale “S. Carratù” – Sala “Massimo Troisi”. Un sorriso per gli eroi, il titolo della serata con ospiti d’ eccezione come il comico imitatore Enzo Costanza, l’ attrice e cantatrice Emiliana Cantone, il campione olimpico canottaggio Giovanni Abbagnale, il campione olimpionico pugilato Carmine Tommasone ed altri personaggi locali dello spettacolo.

Il clou della serata sarà dedicato ai bambini infatti il gruppo teatrale Animazione in Corso inscenerà lo spettacolo “Ma dove vivono i cartoni?” spettacolo teatrale dove rivivremo il mondo dei cartoni.

I veri protagonisti saranno i bambini dell’associazione Piccole Gioie, ai quali sarà devoluto il ricavato della serata, veri è propri guerrieri, “i nostri eroi” come amano chiamarli gli organizzatori dell’ evento le associazioni : Cuore Verde, La Cicogna Nera ed ovviamente Piccole gioie.

Questi Bambini insieme alle loro famiglie ogni giorno combattono la battaglia per la vita, spiega Caliano Immacolata Presidente dell’ associazione Cuore Verde che ha sede a Montoro la quale, intende ringraziare le associazioni che hanno dato con entusiasmo il proprio supporto in primis “La Cicogna Nera” con sede in Contrada che già da anni si occupa di organizzare eventi con lo stesso scopo e tutti quelli che offriranno il loro contributo al successo dell’ evento. “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno (Madre Teresa)” il motto che anima il nostro impegno nel sociale chiude Carmela Donniacuo già nota sportiva Montorese ed attivista dell’ Associazione Piccole Gioie

Saranno nove i Bambini presenti che usufruiranno del contributo (buoni Benzina e tessere via card) frutto del ricavato della serata per i loro “VIAGGI DELLA SPERANZA” verso importanti ospedali italiani tra i quali, Presidio Ospedaliero Pausilipon(Napoli), Gaslini (Genova) e Bambino Gesù (Roma), che sottopongono le loro famiglie a sforzi economici di rilievo . Purtroppo non mancherà tra questi Bambini la rappresentanza montorese a testimonianza che le associazioni organizzatrici mirano ad offrire la loro opera sociale a chi soffre con un occhio, anche al nostro territorio.