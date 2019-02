Cronaca Un potente magnete per alterare i dati del contatore: nei guai una 50enne 24 febbraio 2019

Un potente magnete posto sul contatore per alterarne il funzionamento: un vero e proprio furto di corrente che ha portato al deferimento di una 50enne all’Autorità Giudiziaria.

In particolare, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino, all’esito di un controllo eseguito presso un’abitazione della Città del Tricolle unitamente a personale di società per l’erogazione di fornitura elettrica, hanno accertato che era stato posto sulla parte superiore del contatore un particolare magnete in grado di alterare il funzionamento dell’apparato digitale e generare una drastica riduzione della contabilizzazione dei consumi.

In considerazione delle evidenze emerse, a carico della donna è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento in quanto ritenuta responsabile del reato di furto aggravato.

Il magnete è stato sottoposto a sequestro penale.