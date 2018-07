Basket Scandone Un nuovo lupo per la Sidigas: triennale per Luca Campogrande 6 luglio 2018

La Sidigas Avellino è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con Luca Campogrande, guardia classe 1996, per le prossime tre stagioni. L’atleta sarà ad Avellino già a partire da lunedì 9 luglio per iniziare a lavorare con gli assistant coach Gianluca De Gennaro e Francesco Cavaliere.

Nato a Roma il 30 aprile 1996, cresce nel settore giovanile della Sam Basket Roma, squadra con cui esordisce a soli 17 anni in Serie C. Nel 2015, sempre tra le fila del club capitolino, conquista il titolo di Campione d’Italia nella categoria Under 19 Elite, venendo inoltre nominato MVP della manifestazione. Il talento e il potenziale sono sotto gli occhi di tutti, tanto che nell’estate 2015 trova un accordo biennale con la Fortitudo Bologna, che gli permette di approdare in A2 a soli 19 anni.

Nella stagione 2017/18 continua la sua esperienza in Legadue ed indossa la canotta della Poderosa Montegranaro. È una stagione senz’altro positiva, che non fa che confermare la sua crescita e i suoi miglioramenti: Campogrande infatti riesce a collezionare un totale di 335 punti realizzati in 38 partite (con una media di circa 25 minuti e 9 punti a partita) tra regular season e playoff, con circa il 60% da due ed il 40% da tre, e 129 rimbalzi.

“Sono molto contento di aver portato Luca ad Avellino con un contratto triennale perché penso che sia uno dei giocatori più promettenti in Italia – commenta il Direttore Sportivo Nicola Alberani – è un prospetto di valore e con noi avrà sicuramente l’opportunità di crescere. Era una nostra prima scelta e siamo lieti che, tra i tanti club che lo corteggiavano, abbia scelto noi. Siamo entusiasti del fatto che Luca voglia iniziare a lavorare da subito per migliorare e per misurarsi con la massima serie italiana e con la Champions League. Fino ad ora ha sempre vinto tutte le sfide che ha affrontato, quindi confidiamo nel prosieguo di questo suo percorso di crescita”.