Sport Un Campione d’Italia per l’Atripalda Volleyball: ecco D’Alessandro 23 luglio 2019

Un Campione d’Italia per l’Atripalda Volleyball che si rinforza con il palleggiatore Ciro D’Alessandro. Ottavianese doc, D’Alessandro avrà il compito importantissimo di far girare la squadra e disegnare parabole per le bocche di fuoco atripaldesi.

Il neo acquisto biancoverde viene da una stagione in cui ha vinto tutto quello che c’era da vincere con la Gis Ottaviano ottenendo record su record e ottenendo oltre alla promozione in serie A3 la conquista della Coppa Italia di serie B.

Ad Ottaviano ha avuto un maestro come Antonio Libraro da cui ha appreso tanto ed ora, come spiega lo stesso atlet,a è arrivato il momento di una nuova sfida: “Ho scelto Atripalda perché c’è un progetto tecnico interessante e io volevo mettermi nuovamente in gioco dopo questi tre anni ad Ottaviano e quindi ho voluto sposare questo progetto importante. Per me è una nuova sfida che dà tanti stimoli. E’ bello vincere, è bello togliersi delle soddisfazioni ma altrettanto bello stare in mezzo al campo e dare un contributo per la squadra e non avendo obiettivi prefissati tutto quello che verrà ce lo prenderemo”.

Un ruolo importante nella scelta del palleggiatore partenopeo l’ha data l’atripaldese Antonio Guancia: “Con Antonio mi lega un rapporto di amicizia che va oltre la pallavolo. Ci conosciamo da tanto tempo, da quando lui è arrivato ad Ottaviano, e quando gli ho chiesto un consiglio mi ha parlato benissimo di questa società consigliandomi fortemente di venire ad Atripalda”.

Parlando di obbiettivi D’Alessandro è chiaro: “In partenza abbiamo sicuramente l’obiettivo della salvezza, poi quello che verrà di più sarà tutto di guadagnato. Personalmente sicuramente voglio fare un anno ad alti livelli per dare una grossa mano sia al mister che ai miei compagni avendo un ruolo abbastanza importante all’interno della squadra”.

Poi sulla difficoltà del campionato è chiaro: “Il girone è bello tosto, sappiamo che le pugliesi si rinforzano sempre tantissimo spendendo anche tanto sul mercato per essere iper competitive e stravincere il campionato. Poi ci sono le campane che sono altrettanto organizzate e quindi sarà un bel campionato duro e da affrontare fino all’ultima partita con la testa e tanta grinta.

Un ultimo pensiero il nuovo regista biancoverde lo rivolge alla Gis Ottaviano: “Per me la società dell’Ottaviano resta e resterà sempre la mia famiglia perché oltre ad essere la mia società di appartenenza si è creato un rapporto un rapporto familiare quindi io li ringrazierò sempre e starò vicino anche alla loro società perché è comunque la realtà del mio paese e quindi mi fa piacere che facciano bene. Purtroppo quest’anno abbiamo fatto scelte diverse però sicuramente sarò sempre un loro tifoso”.