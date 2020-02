Avellino Un altro prestigioso incarico per il detective irpino Sergio D’Amore 15 febbraio 2020

Il detective irpino Sergio D’Amore, presidente onorario della Federpol Campania, è stato nominato responsabile per le province di Avellino e Caserta del settore “Sistem Defence Academy Secutiy Vip” dal Consiglio nazionale di Federitalia (Ente di promozione Sportiva riconosciuta dal Ministero dell’Interno e da altri importanti enti istituzionali nazionali).

L’Aps “Sistem Defense Academy” con sede a Roma è una associazione di promozione sociale che si occupa della formazione e delle attività di sicurezza e benessere, ma anche la gestione e l’organizzazione dei piani di sicurezza per eventi pubblici. Il personale impegnato frequenta corsi di formazione continua in tecniche e tattiche operative di Security Vip, abilitati dal decreto Maroni in qualità di addetti ai servizi di controllo.

Il “Sistem defence academy security-vip” è stato creato per fornire la massima sicurezza e difesa per i cittadini, ma anche per gli appartenenti alle forze armate. Consiste nell’insegnamento di tecniche del bloccaggio e immobilizzazione, di risposta all’aggressione da armi e di difesa personale femminile. Tra le finalità dell’associazione figurano anche attività di prevenzione sulla sicurezza, sulla legalità e formazione di volontari impegnati nelle manifestazioni pubbliche.

Il prestigioso riconoscimento tributato a Sergio D’Amore, è stato conferito su proposta del referente nazionale del settore formazione security nazionale dott. Giuseppe Meccariello. Per Sergio D’Amore, dunque, ancora un nuovo ed entusiasmante impegno a favore della formazione dei giovani e dei cittadini irpini e casertani che posso contare su una figura di grande esperienza per migliorare le proprie conoscenze in materia di difesa e gestione della sicurezza personale.