Politica Umberto Iovino: a giorni inaugureremo il comitato provinciale di De Luca 22 Agosto 2020

“Sono state delle settimane intense. Per me la prima volta in cui mi confrontavo con un sistema di liste regionali, complesso e articolato. Ho respirato la politica, sono stato a contatto con candidati e con lo straordinario progetto del Presidente De Luca . Stamattina, finalmente, dopo giorni di intenso lavoro ho avuto l’onore di essere presentatore e coordinatore delle liste di De Luca Presidente ad Avellino”.

Lo dichiara Umberto Iovino, coordindatore del comitato provinciale di Vincenzo De Luca.

“Ai candidati tutti, il mio più grande in bocca al lupo. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare gli amici del Comitato Regionale di Vincenzo De Luca per avermi dato la fiducia e l’onore di di avermi individuato come coordinatore del Comitato Provinciale del Presidente che a giorni, insieme ad altri amici, inaugureremo. #ForzaIrpinia#ForzaCampania”.