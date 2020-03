ULTIMORA / Conte: tutta Italia zona protetta, divieti estesi a tutto il Paese

Conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Sono pienamente consapevole della gravità e della responsabilità. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. E’ il momento della responsabilità e tutti l’abbiamo. Voi cittadini tutti con me”, dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro è nelle nostre mani”, aggiunge Conte.

“Tempo non ce n’è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi e dei deceduti. Ho deciso di adottare misure ancora più forti per contenere l’avanzata del coronavirus”. Le nuove misure che trasformano l’intero Paese in “zona protetta” entreranno in vigore domattina. “Queste misure sono nel Dpcm che sto per firmare. Andrà in gazzetta ufficiale stasera, entrano in vigore domattina”.

“Sulla nuova misura del governo c’è stato “il plauso delle Regioni”. “Ho informato il presidente della Repubblica”. Su tutta la penisola saranno da evitare “gli spostamenti a meno di comprovate ragioni di lavoro o casi di necessità o motivi di salute” e abbiamo aggiunto il “divieto di assembramento all’aperto o in locali all’aperto”.