Avellino La UIL si mobilita, Sgambati: “Pronti all’azione sul territorio” 15 novembre 2019

“Il mondo del lavoro, il Sindacato, la UIL devono restare “in movimento”, devono continuare la loro mobilitazione a partire dai lavoratori delle costruzioni che domani scenderanno in cento piazze italiane. A Napoli saremo dalla mattina, con un presidio a Santa Lucia, per dire che senza le infrastrutture, senza l’edilizia e senza i cantieri non c’è crescita in Italia e soprattutto al Sud” ad affermarlo è Giovanni Sgambati, al margine del consiglio territoriale tenutosi ad Avellino.

La mobilitazione continua con i pensionati che scenderanno in piazza sabato, 16 novembre, a Roma.

“Sono 16 milioni gli invisibili, ovvero i pensionati italiani che aspettano risposte e noi come confederazione e come Campania non possiamo che sostenerli. Come UIL Campania – afferma Sgambati – procederemo con l’iter già avviato insieme agli altri sindacati con le richieste declinate nella nostra piattaforma unitaria. Se non avremo risposte dalla Regione metteremo in campo le nostre azioni di mobilitazione e di lotta sui territori”.