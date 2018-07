Lavoro & Sindacato Ugl, Vassiliadis confermato alla guida del sindacato: “Il territorio ha premiato il mio impegno” 6 luglio 2018

Costantino Vassiliadis è stato riconfermato alla guida dell’ Ugl Avellino. Questo quanto deciso, oggi, durante il IV congresso provinciale dell’Ugl svoltosi al carcere Borbonico di Avellino. Il tema scelto per l’evento è stato ‘Italia Forte, Lavoro Vero’.

“Sono soddisfatto. E’ un riconoscimento del territorio, dei lavoratori e di tutti coloro che hanno collaborato con me in questi anni e continueranno a farlo. La nostra mission è quella di rafforzare la presenza del sindacato sul territorio e continuare ad essere voce di tutte quelle persone che lottano per tenere stretto il proprio posto di lavoro”.

Queste le parole di Vassiliadis al termine dell’evento.

“Il mio impegno ormai decennale, come responsabile provinciale, si nutre dell’ amore per questo territorio. Continuerò a seguire con impegno e grande senso di responsabilità le vertenze irpine, sarò sempre in prima linea, insieme a tutta l’Ugl provinciale, al fianco dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani e di tutti coloro che avranno bisogno di un punto di riferimento serio e costante”.

In tanti erano presenti questa mattina al congresso, dai dirigenti nazionali e regionali dell’Ugl, ai sindaci irpini fino ai rappresentanti politici ed istituzionali della provincia.