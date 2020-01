Ufficiale: San Tommaso-Palermo a Pratola Serra

L’A.C.D. San Tommaso Calcio comunica, in via ufficiale, che la partita tra San Tommaso e Palermo valida per la diciannovesima giornata del campionato nazionale di Serie D, Girone I: si giocherà sabato 11 gennaio 2020, alle ore 14:30 allo stadio Modestino De Cicco di Pratola Serra.

La società ringrazia le autorità preposte che hanno permesso l’anticipo della partita dal giorno 12/01 all’11/01, oltre che l’SSD Palermo Calcio per la disponibilità dimostrata. La società inoltre si appresta a vivere con estrema passione una settimana che porterà ad un evento storico per il Rione e per la città di Avellino, auspicando la vicinanza massiccia di tutti i tifosi e appassionati.