Cronaca Primo Piano Ubriaco alla guida sorpreso dalla Polizia: nei guai un 25enne 23 giugno 2018

La sicurezza prima di tutto. Per questo motivo l’attenzione del personale della Polizia Stradale di Avellino resta alta sul territorio e, soprattutto lungo le arterie che, molto spesso sono teatro di terribili incidenti stradali e di molteplici disagi.

Nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia Stradale di Avellino, nelle ore precedenti, è stato possibile controllare ben 126 veicoli, di cui 35 mezzi commerciali adibiti al trasporto di cose.

Contestate 18 infrazioni al Codice della strada ed alla specifica normativa del settore dell’autotrasporto.

I conducenti sono stati sottoposti a verifiche del tasso alcolemico e 16 di loro anche a test di screening rapido sulla saliva da parte dei sanitari della Polizia di Stato per verificare la positività a sostanze stupefacenti.

A seguito di tali controlli un giovane di 25 anni della provincia di Avellino è stato denunciato per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.

Per il giovane è scattato il ritiro immediato della patente di guida, in quanto è risultato avere un tasso di alcolemia superiore di quasi quattro volte il limite consentito.

Un altro giovane conducente è risultato positivo a sostanze stupefacenti del tipo metanfetamine e sono state immediatamente avviate le analisi approfondite di laboratorio per poi procedere, in caso di conferma, alla denuncia per il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’attività è stata resa possibile grazie alla presenza di sei pattuglie.

Gli agenti di Avellino hanno operato in sinergia con le sottosezioni autostradali di Avellino Ovest e Grottaminarda, con il supporto del personale medico e sanitario e dell’Upg della Questura di Avellino ed hanno posizionato diversi presidi ai caselli autostradali di Avellino Est e Benevento e presso l’area di servizio “Mirabella Ovest” dell’autostrada A16 Napoli/Bari, per l’espletamento di un servizio mirato a carattere nazionale denominato ‘Safe Driving for Good Transport’, ossia Guida sicura per un buon trasporto.