Avellino U2 tra Rock e Bibbia: appuntamento al Roseto di Avellino 6 giugno 2019

Martedì 11 giugno alle 18,30 presso l’Auditorium «Padre Innocenzo Massaro» del Roseto di Avellino sarà presentato il libro «One. Un modo per avvicinarsi a Dio. Gli U2 tra Rock e Bibbia» (San Paolo 2019, pp. 144, euro 15) di Federico Russo, Frate minore francescano.

Con l’autore che porterà la propria esperienza di appassionato fan degli U2 e di come la musica possa diventare anche un eccezionale strumento di evangelizzazione, partecipano Don Vitaliano Della Sala, vice presidente della Caritas di Avellino, e Roberto Masone, docente di Lingua inglese presso l’Università degli Studi di Salerno, modera l’incontro Innocenzo Massaro, avvocato e rappresentante dell’associazione Roseto.

Al termine è prevista una live performance del chitarrista Andrea Ficca che eseguirà brani della famosa band irlandese.

Federico Russo è nato a Montecatini Terme, in Toscana, nell’anno in cui uscivano The Dark Side of The Moon e Jesus Christ Superstar. All’età di 15 anni compra un disco degli U2 scoprendo l’esistenza della musica rock e decide di imparare a suonare la chitarra. A 23 anni risponde alla chiamata del Signore iniziando il cammino di formazione nell’Ordine dei Frati Minori di san Francesco. Durante gli anni della formazione capisce che la musica, una passione mai spenta, poteva diventare anche un eccezionale strumento di evangelizzazione. Nel 2001 compone una canzone ispirata al Libro di Isaia, intitolata Il Canto Dell’Amore, che in pochi anni e attraverso principalmente il passaparola è riuscita a diffondersi e a essere cantata un po’ dappertutto nelle parrocchie e nei gruppi giovanili cattolici. Nel 2002 partecipa alla scrittura di un musical sulla vita di san Francesco intitolato Hai guardato me, le cui canzoni sono state poi pubblicate nell’omonimo cd. Nel 2007 pubblica un secondo cd di brani inediti, dal titolo Una storia da inventare, e nel 2012 un terzo, intitolato L’ombra e la grazia, realizzato insieme a una band costituitasi per l’occasione, gli Shiny Clouds. Infine, nel marzo 2015 esce l’album La verità delle parole, contenente 10 canzoni inedite e composto insieme a una nuova band, i Redemption Sons. L’album è stato anticipato dalla pubblicazione su YouTube del video della canzone Cercami nel cuore.

In questo volume Russo ci racconta una passione, quella per la musica e in particolare per la band guidata da Bono – di cui tra l’altro cerca di analizzare la sfaccettata personalità divisa tra musica e impegno sociale –, attraverso gli album e le canzoni, sin dal primo Boy, uscito il 20 ottobre del 1980, e pone l’accento sui molti riferimenti e rimandi al sacro e alla spiritualità che le canzoni che coprono una carriera ormai più che trentennale non hanno mai nascosto.