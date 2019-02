Politica Tutto sul reddito di cittadinanza: A Montoro e Mercogliano l’incontro con la deputata M5S Maria Pallini 5 febbraio 2019

“Dopo la presentazione ufficiale del sito del reddito di cittadinanza e della prima card da parte del Ministro del Lavoro Luigi di Maio, partono le iniziative sui territori per informare i cittadini sui risultati raggiunti, sulle attività in corso e sulle prossime iniziative del Movimento 5 Stelle” così la deputata Maria Pallini, capogruppo M5S in Commissione Lavoro, che annuncia una due giorni in programma per sabato 9 e domenica 10 febbraio a Montoro e Mercogliano.

“Dopo anni di austerity e di congiunture economiche difficili che hanno impoverito le fasce di popolazione già deboli – esordisce la portavoce avellinese – finalmente un Governo adotta misure di aiuto per i cittadini e le famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese”.

“Una nuova visione – continua la parlamentare penta stellata – di Paese finalmente è realtà. Al centro dell’agenda politica non ci sono più gli interessi di pochi bensì le necessità di milioni di cittadini, ignorati dai governi precedenti”.

“Dalle opposizioni – afferma Pallini – registriamo con amarezza accuse strumentali in merito soprattutto al reddito di cittadinanza, una misura non assistenzialistica ma di sostegno a quelle persone che sono alla ricerca di una nuova occupazione. Con questo provvedimento daremo una mano a circa 5 milioni di italiani, liberandoli da chi da anni li tiene sotto scacco per un evidente tornaconto politico”.

Il primo appuntamento, intitolato “Politiche per i territori: temi e proposte per il cambiamento”, si terrà sabato 9 febbraio, ore 17.30, a Montoro presso l’ex sede comunale di Torchiati di Montoro con un dibattito pubblico al quale parteciperanno, oltre a Maria Pallini, anche la portavoce eletta nel consiglio comunale di Mercato San Severino (SA) Annalucia Grimaldi, il consigliere regionale Vincenzo Viglione, il senatore Ugo Grassi, la deputata Conny Giordano e l’attivista del Meetup locale Silvia Romano.

Si replica il giorno dopo, domenica 10 febbraio, alle ore 10.30 in via Ramiro Marcone a Mercogliano con un gazebo organizzato con gli attivisti locali e la presenza di Maria Pallini e Conny Giordano