Attualità Tutto pronto per ZigoZoom: bambini in festa al cinema “Partenio” 26 febbraio 2019

Tutto pronto per ZigoZoom, evento ideato da mamma Ziga per suo figlio e tutti i bambini con età compresa tra i 4 e gli 11 anni. L’appuntamento è dall’1 al 5 marzo presso il Cinema Partenio di Avellino.

Il programma prevede ogni giorno due sessioni (tranne il 5 marzo) per consentire una maggiore partecipazione nel rispetto delle esigenze familiari e lavorative. Ciascuna sessione dura due ore: si comincia con uno spettacolo teatrale, segue la merenda che precede la proiezione di un film scelto rispetto al suo valore narrativo e comunicativo.

ZigoZoom è anche festa di Carnevale con l’happening per piccoli in maschera: ogni giorno è dedicato ad un personaggio amato dai bambini. Si entra solo se il piccolo zoomante (non genitore/accompagnatore) è mascherato con costume del personaggio previsto in quel giorno, ma non c’è da preoccuparsi perché è sufficiente anche solo una mascherina occhi, o della fantasia in tema.

L’ultimo giorno, invece, conclusivo del Carnevale, è aperto a tutte le maschere.

Di seguito il programma della manifestazione

ZIGOZOOM PROGRAMMA