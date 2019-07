Avellino In Evidenza Primo Piano Tutto pronto per la tradizionale Alzata del Pannetto in città: ecco programma e piano traffico 23 luglio 2019

Renato Spiniello – Tutto pronto in città per la tradizionale Alzata del Pannetto in onore di Sant’Anna, madre della Madonna, appuntamento che si rinnova ogni anno da ormai più di tre secoli. L’antica usanza si ripeterà venerdì 26 a partire dalle ore 20:00 a Piazza Libertà, dopo la solenne celebrazione eucaristica a Piazza del Popolo presieduta dal Vescovo della Diocesi di Avellino, Mons. Arturo Aiello.

LA STORIA – Anticamente il Pannetto, sul quale è riprodotta la figura della Vergine Immacolata, veniva esposto nella solenne festività del 15 agosto. Sempre in epoca non tanto remota, l’effige di stoffa, dopo la cerimonia della benedizione in chiesa, veniva innalzata “tra il tripudio del popolo esaltante e lo sparo dei mortaretti” sulla torre del grande campanile barocco della chiesa di San Francesco a Piazza Libertà. Nel corso degli anni i Panetti divennero prima tre e poi addirittura cinque, tutti appartenenti a classi e famiglie diverse. Di sera le abitazioni prossime ai Pannetti si illuminavano di mille lumi a olio in modo che i drappi innalzati si rendessero ben visibili a fedeli e forestieri.

Nel tempo però la tradizione religiosa si è contornata anche di politica. L’anno scorso toccò al neo eletto primo cittadino Vincenzo Ciampi parlare per la prima volta direttamente alla città con la fascia tricolore al petto. Quest’anno, a causa della brevissima durata dell’amministrazione pentastellata, ci sarà un nuovo esordio: quello del sindaco Gianluca Festa, al suo primo Pannetto con la fascia tricolore ma sempre presente come amministratore negli ultimi anni alla storica tradizione.

L’attesa insomma è tutta per gli interventi di rito di vescovo e primo cittadino.

IL PROGRAMMA:

Tempo di preparazione: dal 22 al 24 luglio ore 18:30 Rosario-S. Messa;

25 luglio ore 18:30 Rosario e S. Messa e benedizioni delle partorienti;

26 luglio Ss. Messe ore 6.00 – 7:00 – 8:00 – 9:00 – 10:00 – 11:00

Ore 12:00 S. Messa e supplica a S. Anna

Ore 17:30 S. Messa

Ore 19:00 Messa in Piazza del Popolo

Ore 20:00 Alzata del Pannetto in Piazza Libertà

DI SEGUITO IL PIANO TRAFFICO (QUI PER L’ORDINANZA COMPLETA)