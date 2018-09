Magazine Tutto pronto per “La Notte Bianca” di Sala di Serino 17 settembre 2018

Serino è pronto ad “accendere” di nuovo la notte grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, dell’ACAS e del comitato promotore Forum dei giovani. Il 22 settembre nel centro della frazione Sala del comune irpino la notte si trasformerà in un evento dalle molteplici attrazioni che avrà come fulcro la promozione delle attività commerciali del luogo ma si snoderà attraverso diverse iniziative. Sarà sicuramente una notte all’insegna dello spettacolo con tantissimi artisti itineranti che animeranno tutti gli angoli della frazione serinese. Non mancherà la buona musica con diversi gruppi di musica popolare che alterneranno i loro spettacoli in diverse zone del paese. Spazio anche per i bambini con animazioni e spettacoli adatti ai più piccoli e sul palco centrale della manifestazione, a cura dell’ACAS, ci sarà soazio anche per l’estetica con una sfilata di moda.

A chiudere la serata ci saranno le esibizioni di Enzo Costanza e di Biagio Izzo che sapranno coinvolgere la platea e chiudere il sipario su questa manifestazione con il sorriso