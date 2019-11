Provincia Tutto pronto per la 44^ edizione della sagra della castagna Igp di Serino. Ecco il programma 3 novembre 2019

Tutto pronto per la 44^ edizione della sagra della castagna Igp di Serino del 9 e 10 novembre prossimi. Il programma è ricco e prevede, tra le altre cose, la “tarantella on the road”, i cantori ambulanti, Ilaria Scarano in “La castagnara”, le Pacchiane di Montecalvo Irpino, la New street band.

Previsti anche importanti momenti di approfondimento, come il convegno organizzato dal Comune di Serino in collaborazione con la Comunità Montana, dal titolo “La castanicoltura tra problematiche ed opportunità”. Nel piccolo borgo di Rivottoli andrà in scena anche una vera e propria rivisitazione della calda atmosfera di un tempo, grazie ad una scenografia ad hoc che prevede un fitto bosco autunnale. Una vera e propria esperienza sensoriale che immergerà il visitatore nei profumi e nei colori autunnali di Serino.

A fare da contorno, per un evento che vuole sfuggire alle dinamiche commerciali delle moderne sagre, ci sarà la gastronomia locale, grazie all’accordo stretto dagli organizzatori con l’Unione Cuochi Campania e con l’Associazione Cuochi Avellinesi. Lo chef Luigi Vitiello, infatti, vigilerà sui piatti della tradizione che verranno serviti durante la sagra. Prevista anche una mostra fotografica “Lo spazio pubblico in prospettiva” curata dall’Ordine degli Architetti di Avellino.