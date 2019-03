Attualità Tutto pronto per il “Treno dell’8 marzo”, da Avellino a Lioni insieme per le donne 7 marzo 2019

E’ tutto pronto per il “Treno dell’8 marzo”, treno storico solidale organizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale della Campania e dall’Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne, in collaborazione con i Comuni di Avellino, Lapio e Lioni, l’Associazione nazionale Le donne del Vino, In_Loco_Motivi, le associazioni di volontariato Amdos, Amos e Noi in rosa, Coldiretti e il Gal “I Sentieri del Buon vivere”.

La locomotiva storica viaggerà venerdì 8 marzo lungo i binari della linea turistica Avellino-Rocchetta Sant’Antonio, riattivata totalmente nel 2018 dalla Regione Campania con Fondazione Fs Italiane.

“Abbiamo voluto coniugare l’impegno per l’affermazione dei diritti delle donne con l’esperienza del viaggio in treno, metafora del lento, ma concreto cammino compiuto negli anni scorsi, incassando l’entusiasmo, la solidarietà e l’adesione di centinaia di donne e uomini impegnati a tutti i livelli dichiara la presidente del Consiglio regionale della Campania Rosetta D’Amelio -, Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ci raggiungerà a Lioni, dove parteciperà all’esposizione in piazza Vittoria della sciarpa rosa della solidarietà”.

La giornata prevede tre eventi, corrispondenti ad altrettante soste lunghe nelle stazioni di Avellino, Lapio e Lioni. Ogni tappa sarà dedicata a un tema diverso: la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne; le eccellenze dell’imprenditoria femminile irpina, con particolare riguardo alla produzione vitivinicola; la prevenzione oncologica.

Il treno arriverà ad Avellino alle ore 9.45 per l’inaugurazione della prima Panchina Rossa installata in una stazione ferroviaria italiana. Sono stati invitati e saranno presenti: la presidente del Consiglio regionale della Campania Rosetta D’Amelio; l’assessore regionale alle Pari Opportunità Chiara Marciani; la consigliera regionale e componente dell’Ufficio di presidenza Flora Beneduce, il Prefetto di Avellino Maria Tirone, il commissario prefettizio di Avellino Giuseppe Priolo, l’attrice Eva Immediato, il direttore generale dell’Asl Avellino Maria Morgante, il direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino Concetta Conte, la presidente dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne Rosaria Bruno, la presidente della Consulta regionale Femminile Simona Ricciardelli, la Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità Natalia Sanna, la Consigliera regionale di parità Domenica Lomazzo, una delegazione di scuole “F. Tedesco” e “San Tommaso” di Avellino. Il gruppo editoriale Ottopagine e Ottochannel distribuirà alle presenti in stazione una mimosa.

Alle ore 10.45 ripartirà in direzione Lapio dove dalle 11.40 è prevista la “Sosta del Buongusto”, una degustazione dei vini delle Donne del Vino della Campania e dei prodotti gastronomici del luogo, il tutto nella cornice restaurata dello storico Palazzo Filangieri nel borgo di Lapio.

Alle ore 13.26 il viaggio in treno riprenderà alla volta di Lioni per l’evento “Quanto amore è stato sferruzzato?”. Dalle ore 15.30, alla presenza del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, verrà esposta in piazza Vittoria la sciarpa rosa della solidarietà, realizzata in maniera solidale e virale da centinaia di donne e avverrà la proclamazione dell’eventuale Guinness World Record. Previste performance teatrali e musica.