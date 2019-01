Attualità “Tutti Pazzi per la Psicologia”, seminari ed incontri al Circolo della stampa 25 gennaio 2019

Lunedì, 28 gennaio, alle ore 11, presso il Comune di Avellino, si terrà la Conferenza stampa di presentazione del ciclo di Seminari “Tutti pazzi per la psicologia! Psicologi e cittadini si incontrano”, in programma presso il Circolo della stampa di Avellino.

L’iniziativa, organizzata dall’A.Ir.P., Associazione Irpina di Psicologia, con il patrocinio dell’Ordine degli psicologi della Campania, prevede sei seminari divulgativi, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, a partire da mercoledì 30 gennaio per proseguire con incontri mensili (terzo mercoledì di ogni mese) fino a giugno.

Gli incontri verteranno su interventi tipici della professione di psicologo per discutere insieme ai cittadini del contributo che lo psicologo può fornire non solo nel campo della salute, ma anche in quello scolastico, legale, penitenziario e del lavoro. Ogni seminario prevede uno spazio riservato alle domande del pubblico che seguirà ad una serie di cinque interventi svolti sia da psicologi e psicoterapeuti che da altre figure professionali come avvocati, dirigenti scolastici, giornalisti, medici, rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della polizia penitenziaria.

“L’Associazione Irpina di Psicologia”, spiega la Coordinatrice Dr.ssa Rosa Bruno, “si configura come associazione scientifico-culturale che ha lo scopo di promuovere la diffusione delle conoscenze psicologiche e l’aggiornamento scientifico degli psicologi”.

“Tutti pazzi per la psicologia!”, aggiunge il Dr. Michele Lepore, membro del Comitato scientifico dell’A.Ir.P. e Consigliere irpino dell’Ordine degli psicologi della Campania, “è un’iniziativa che ha il patrocinio dell’Ordine degli psicologi della Campania ed è stata stimolata dal notevole interesse riscosso dai seminari che si sono tenuti in città in occasione della Settimana del benessere psicologico, organizzata ogni anno dall’Ordine”.