Tutti i Carnevali d’Irpinia: gli appuntamenti comune per comune

Tempo di Carnevale in Irpinia, che quest’anno cadrà domenica 23 febbraio, mentre il Martedì Grasso si festeggerà il giorno 25. Ecco tutti gli appuntamenti in programma in provincia, Comune per Comune.

Aiello del Sabato – Qui il Carnevale con il consueto appuntamento del “Ballo in Maschera”, appuntamento martedì grasso 25 febbraio 2020.

Atripalda – Appuntamento con il Carnevale in Piazza sabato 22 febbraio 2020 a partire dalle ore 15:30. La sfilata per le strade della città prenderà il via dal Mercatino Rionale e si concluderà a Piazza Umberto I.

Ariano Irpino – Sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020 è in programma il Carnevale Carnivalacchio organizzato dalla Pro Loco Nuovamente di Ariano Irpino Stazione. I festeggiamenti in programma ad Ariano Stazione prenderanno il via alle ore 21:00 di sabato 22 con la Festa in Maschera tema anni ’80. Domenica 23, invece, alle ore 14:30 è previsto il raduno delle maschere nel piazzale della stazione, alle ore 15:00 al via il “Carnevale Carnivalicchio” per le vie della stazione. Alle ore 19:00 mega frittata con musica e animazione.

Avellino – In città appuntamento domenica 23 febbraio dalle ore 9:30 in Corso Vittorio Emanuele nel capoluogo irpino per la Mascherata e Sfiltata al Carnevale. In programma tarantelle e ballo n’dreccio. La manifestazione è organizzata dal Carnevale Ospedalettese.

Calitri – Domenica 16 febbraio previsti i laboratori per bambini, mentre domenica 23 febbraio spazio a maschere, balli e carri per le strade della cittadina.

Capriglia Irpina – La Zeza di Capriglia Irpina si esibirà domenica 16, sabato 22, domenica 23 e martedì grasso 25 febbraio 2020 .

Cassano Irpino – Il Carnevale Cassanese organizzato dalla Pro Loco Forum Felix prenderà il via sabato 15 febbraio a partire dalle ore 15:00 con la partenza della sfilata in maschera dal centro sociale. Il corteo attraverserà le vie del paese accompagnato dai gruppi musicali di Montemarano. Alle ore 17:00 al Centro Sociale si terrà il “Carnevale per i bambini” con animazione e merenda e verrà premiata la maschera più bella. Alle ore 20:00 stessa location al via la serata danzante in maschera allietata dal gruppo musicale “Accordo Maggiore” di Montemarano.

Cervinara – Torna con il suo carico di divertimento il Carnevale Cervinarese 2020 organizzato dalla Pro Loco A. Renna e dal Comune di Cervinara insieme alle Associazioni Condividiamo, il Mastio, Caudium Teatrum, Comitato l’Eremo, AMDOS, A Cruce Salus e le Azioni Cattoliche. La sfilata dei carri allegorici, dei gruppi balli folk, i trucca bimbi e il corteo in Maschera si terranno domenica 23 e martedì 25 febbraio.

Cesinali – La rappresentazione tipica della Campania si tiene specialmente nei paesi dell’Irpinia nel corso del Carnevale. La Zeza di Cesinali si esibirà nei giorni di sabato 22, domenica 23 e martedì 25 febbraio sia a Cesinali che in altre cittadine dell’Irpinia.

Chiusano San Domenico – Il Carnevale organizzato dal Comune si terrà nei giorni 21, 23, 24, 25 febbraio e 1 marzo 2020. Il programma prevede venerdì 21 febbraio alle ore 11:00 con “La cattura dell’orso” all’Istituto Scolastico. Domenica 23 febbraio, invece, dalle ore 14:00 in via Pozzodonico partirà la sfilata dei Carri di Carnevale con cortei e balli verso Piazza Dante. Lunedì 24 febbraio alle ore 17:00 a Palazzo de Francesco ci sarà “Festopoli Carnevale” animazione, teatro, giochi e premiazione della più bella maschera per bambini. Martedì grasso 25 febbraio dalle ore 14:00 “Carnevale in festa” con balli e cortei da via Pozzodonico per Via Marconi e Piazza Dante. Domenica 1 marzo, invece, gran finale di Carnevale con la sfilata dei carri e balli per le vie del paese.

Conza della Campania – Domenica 23 febbraio a partire dalle ore 16:00 appuntamento con il Carnival Party organizzato dal Comune. L’evento si terrà presso la Casa della Comunità in Corso XXIII Novembre 1980. Per l’occasione Gran ballo di Carnevale con coriandolata, sfilata con premiazione della maschera più originale, just dance & karaoke, impianto audio & giochi a tema, 2 mega gonfiabili.

Castelvetere sul Calore – Qui il carnevale è tradizione che risale al 1683. La 50esima edizione prenderà il via il 17 gennaio per concludersi il 1 marzo.

Forino – Torna con il suo carico di divertimento il Carnevale Forinese, in programma sabato 22, martedì grasso 25 e sabato 29 febbraio 2020. Tre giorni dedicati alla cultura, alle tradizioni e all’aggregazione con i balli popolari.

Grottolella – L’Associazione Grotta Castagnara, con il Patrocinio del Comune e della Pro-loco di Grottolella e in collaborazione con il Forum dei Giovani di Grottolella, della Pro-loco e Forum dei giovani di Montefredane e la scuola danza Gym Tonic , organizza il Carnevale a Grottolella e a Montefredane i giorni domenica 23 e martedì 25 Febbraio, con la presenza di diversi e nuovi carri allegorici e sfilate che avranno luogo per le vie principali di Grottolella, frazioni comprese e la Piazza di Montefredane, entrambe le giornate culmineranno, con due grandi feste, presso il Palazzetto dello Sport di Grottolella con musica, canti e balli di gruppo organizzati dai giovani della scuola danza Gym Tonic e dai giovani di Grottolella.

Lioni – Si rinnova la tradizionale sfilata di Carnevale organizzata dall’Azione Cattolica di Lioni. Appuntamento domenica 23 febbraio dalle ore 16:00 con la sfilata in maschera, martedì grasso 25 febbraio, invece, dalle ore 17.00 festa al Centro Sociale. L’iniziativa è organizzata con il supporto della Pro Loco Lioni e del Forum dei Giovani di Lioni.

Mercogliano –Torna con il suo carico di allegria e divertimento il Carnevale Princeps Irpino che per l’edizione 2020 si svolgerà a Mercogliano. Appuntamenti dall’8 al 16 febbraio 2020.

Montemarano – Senza ombra di dubbio uno dei più entusiasmanti e coinvolgenti appuntamenti in grado di catalizzare intorno a se un’intera comunità. Il borgo irpino diventa la location di un singolare corteo di maschere con in testa il “Caporabballo”che le guida, insieme ai suonatori, attraverso uno dei pochi esempi di ballo processionale sopravvissuto all’evolversi dei tempi. Nel 2020 la manifestazione si svolgerà nei giorni 21, 22, 23, 24, 25 e 29 febbraio e 1 marzo.

Monteforte Irpino – Tre giorni di eventi all’insegna della tradizione. Il Carnevale prenderà il via sabato 22 febbraio alle ore 10.00 con la tradizione della Zeza Montefortese che parteciperà a Capriglia Irpina agli “Stati Generali della Zeza”. Alle ore 16.00, invece, ci sarà l’apertura ufficiale del Carnevale Montefortese con la sfilata per le strade principali del paese e la Cantata di Zeza. Domenica 23 febbraio alle ore 10.00 il Gruppo Folkloristico prenderà parte alla tradizionale sfilata della città di Avellino. Alle ore 16.00, invece, si esibirà al carnevale della città di Montoro. Martedì 25 febbraio alle ore 15.30 ci sarà la Cantata di Zeza in località Gaudi, alle ore 16.30 la sfilata per le strade principali del paese e alle ore 19.00 si celebrerà il funerale di Carnevale. Domenica 1 marzo alle ore 16.00 la Zeza Montefortese prenderà parte alla chiusura del Carnevale di Volturara Irpina. La manifestazione è organizzata dal Comune di Monteforte Irpino, dal Gruppo Folk “A Zeza” e dalla Pro Loco Mons Fortis.

Montefredane – Carnevale in festa venerdì 21 e sabato 22 febbraio 2020 a partire dalle ore 15.30 presso il locale scuola. Ci sarà tanta musica e divertimento. L’evento è organizzato dalla Pro Loco e dal Forum dei Giovani.

Montemiletto – Appuntamento con l’edizione 2020 del Carnevale a Montemiletto, in programma domenica 23 e martedì grasso 25 febbraio 2020. L’evento è caratterizzato dalla rappresentazione della Zeza.

Mugnano del Cardinale – La Pro Loco di Mugnano del Cardinale e l’Istituto Comprensivo A. Manzoni organizzano per sabato 22 febbraio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 “Il Carnevale a Scuola” con lo spettacolo comico di Pulcinella, lo spettacolo di magia di Arlecchino, giochi a specchio, baby dance e balli di gruppo e teatrino dei burattini.

Ospedaletto d’Alpinolo – Tre giornate di divertimento con il tradizionale Carnevale ad Ospedaletto d’Alpinolo. Si inizia domenica 16 febbraio alle ore 14.30 a Mercogliano nel piazzale della Funicolare la tradizionale Quadriglia, Tarantella e Ballo Intreccio partecipa al raduno Princeps Irpino. Domenica 23 febbraio alle ore 10.00 ad Avellino a Corso Vittorio Emanuele con la sfilata del Carnevale Irpino. Martedì 25 febbraio alle ore 15.30 ad Ospedaletto d’Alpinolo raduno delle maschere in Piazza Demanio e sfilata per il centro storico e alle ore 17.00 al Centro Sociale grande festa del Carnevale con tutti i bambini.

Pago del Vallo di Lauro – Appuntamento martedì grasso 25 febbraio 2020 con l’inizio del Carnevale Paghese che dalle ore 10.00 partirà per Sopravia, alle ore 11.00 tappa a Pernosano e dalle ore 15.30 circuito storico per Pago. La chiusura è in programma per le ore 19.30 di domenica 1 marzo 2020.

Paternopoli – Si rinnova anche per il 2020 la tradizione del Carnevale di Paternopoli, giunto alla sua 39ª edizione. Tradizione ma anche rinnovamento, di fatti il circuito di carnevale cambia la sua location. L’appuntamento è il 23 e il 25 in Via San Nicola a Paternopoli.

Quindici – Ufficializzato il programma di esibizioni della Quadriglia Quindicese. Domenica 16 febbraio alle ore 16.00 a Montoro con l’esibizione della Quadriglia senior. Si continua sabato 22 febbraio a partire dalle ore 16.00 a Quindici in Piazza San Sebastiano e Piazza Municipio “Carnevale nel centro storico” con la sfilata del carro de “I Trematerra” ed esibizione delle Quadriglie. Domenica 23 febbraio alle ore 9.00 la quadriglia prenderà parte al corteo per il corso di Avellino. Sempre domenica ci sarà l’esibizione delle Quadriglie e sfilata del carro de “I Trematerra” a partire dalle ore 15.30 a Pago, alle 16.30 a Lauro, alle ore 17.30 a Moschiano e alle ore 18.30 a Visciano. Lunedì 24 febbraio la quadriglia prenderà parte alle ore 15.30 a Taurano all’evento dal titolo “Tradizioni a confronto – Carnevale del Vallo unito”. Martedì 25 febbraio gran finale a partire dalle 15.30 con il “Carnevale Quindicese” con la sfilata del carro de “I Trematerra” ed esibizione delle Quadriglie.

Salza Irpina – Appuntamento martedì grasso 25 febbraio con il Carnevale in Paese, la sfilata del “Funerale a Carnevale” prevista per le ore 15.00 attraverserà la cittadina da Piazza Michele Capozzi fino al Centro Sociale di via Vegliante. Prevista animazione per i piccoli, buffet, musica e tanto divertimento. L’evento è organizzato dalla Pro Loco “Ciao Salza” in collaborazione con il Comitato Maria SS. delle Grazie 2019/2020.

San Michele di Serino – La manifestazione è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco Sabe Maioris in collaborazione con il Comune. Le date sono sabato 22, domenica 23 e martedì 25 febbraio. Ecco il programma:Sabato 22 Febbraio, ore 16 Apertura del Carnevale Sammichelese, saluti del Sindaco ed accoglienza della MASCARATA dell’I.C. Aiello del Sabato – plesso di S. Michele di Serino Ieri, Oggi… e Domani, a cura della Maestra Patrizia Mari. Ospiti Mascarata Serinese Rivus. A seguire sfilata ed esibizione della Zeza di Borgo di Montoro co ‘ntreccio; sfilata ed esibizione della Tarantella Montemaranese di Battista Salvio; Ore 19 Suoni, canti e balli a cura dell’associazione Amici della Rosamarina. Domenica 23 Febbraio: Ore 15 raduno dei carri allegorici e delle maschere in via Cremona, sfilata e balli per le vie del paese con la partecipazione di ASD Passione Latina , Zeza di Cesinali e Associazione Arreto o vico re monache di Forino; Ore 18 Dj set Luca Frisetti & Daniele Damaso. Martedì 25 Febbraio: Ore 15 raduno dei carri allegorici e delle maschere in via Cremona, sfilata e balli per le vie del paese; Ore 18 Corteo Funebre con partenza dalla Fossa dei leoni e rappresentazione teatrale di CARNUALE MUORTO a cura della G&D Show; Ore 19 Dj set Giuseppe Mazza.

Santa Lucia di Serino – Due giorni di divertimento e musica a Santa Lucia di Serino con il Carnevale 2020. Si inizia domenica 23 febbraio dalle ore 15.00 con la fanfare che allieterà le vie del paese. Martedì 25 febbraio invece dalle ore 15.00 la tradizionale mascherata e dalle ore 18.00 ballo in maschera salone ex edificio scolastico. Le manifestazioni partiranno da Piazza San Giuseppe Moscati, a Santa Lucia di Serino.

Sant’Andrea di Conza – Appuntamento dal 22 al 25 febbraio per l’edizione 2020 del Carnevale. La manifestazione, con il patrocinio del Comune, prenderà il via alle ore 15.00 di sabato 22 febbraio con la sfilata dei carri allegorici. Domenica 23, invece, dalle ore 22.00 sarà la volta del Carnival Party: con la musica di El Caribe, Marco Guarino e Mario Carbone. Il programma si chiuderà martedì 25 febbraio quando all’ex Fornace, oltre a musica giochi e animazione per bambini, ci sarà il falò di carnevale e la premiazione del carro vincitore.

Savignano Irpino – Dodicesima edizione per il Carnevale Savignanese in programma domenica 23 febbraio 2020 a partire dalle ore 10.30 a Savignano Irpino.

Sperone – Torna il Carnevale Speronese 2020 con il suo carico di divertimento e allegria. L’evento è organizzato dall’Associazione Babalud, con il patrocinio del Comune, e si svolgerà domenica 23 e martedì grasso 25 febbraio a partire dalle ore 14.00 quando è prevista la sfilata del carro allegorico che attraverserà le strade di Sperone fino all’arrivo in serata in Piazza Lauro.

Solofra – Torna l’appuntamento con il Carnevale Solofrano. Da domenica 16 a martedì grasso 25 febbraio 2020 tanti gli appuntamenti che caratterizzeranno il Carnevale Solofrano organizzato dal Comune e dalla Pro Loco.

Taurano – Ufficializzato il programma del Carnevale Tauranese – tradizionale 2020 organizzato dalla Pro Loco di Taurano. Doppio appuntamento domenica 23 e martedì grasso 25 febbraio dalle ore 15.00 con la Quadriglia e il Laccio d’Amore a cura del Gruppo Folk Pro Loco Taurano, previsto anche il carro musicale con Salvatore Minieri e la sua band. Solo martedì 25 sempre dalle ore 15.00 ci sarà la sfilata de “I Mise” con un premio da 150 euro per il mese più bello.

Torella dei Lombardi – Musica e divertimento invaderanno il borgo irpino sabato 29 febbraio quando dalle ore 15.00 è previsto l’inizio del Carnevale Torellese con il raduno presso il piazzale mercato. Alle ore 16.00 è prevista la partenza della sfilata che attraverserà le vie del paese per concludersi alle ore 18.00 in Piazza Europa dove è previsto il ristoro per i gruppi e le maschere partecipanti. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Candriano.

Venticano, frazione Castello del Lago – Torna il Carnevale Castellano in programma domenica 23 e martedì grasso 25 febbraio 2020. Il divertimento prenderà il via alle ore 15.30 di domenica con il raduno delle maschere presso la Chiesa Maria SS. Immacolata per la consueta benedizione e partenza. Alle ore 18.00 invece presso la scuola elementare è previsto il rinfresco e la visione di un film d’animazione. Martedì 25 febbraio dalle ore 16.00 rinfresco e giochi a cura dell’Animazione presso la scuola elementare. Alle ore 19.00 sempre presso la scuola è previsto il Frittata Party.

Villanova Del Battista – Il Carnevale Villanovese si terrà domenica 23 febbraio a partire dalle ore 15:00 con la sfilata in piazza Ottaviano Silano. Dopo la sfilata la festa continuerà all’Auditorium Comunale.

Volturara Irpina – Ufficializzato il programma del Carnevale nella Valle del Dragone. La manifestazione si terrà domenica 23, lunedì 24 e martedì 25 febbraio e domenica 1 marzo 2020.