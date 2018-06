Attualità Tutela animali, l’associazione Sos Natura attiva in primavera ed estate 20 giugno 2018

La nota dell’associazione SOS Natura che tutela gli animali e gli habitat naturali.

“Con SOS Natura ci stiamo occupando di salvaguardare i diritti di tutti gli animali e in modo molto attivo anche della fauna autoctona”. Riferisce Gerardo Alvino, volontario del Servizio Civile presso il Centro Servizi del Volontariato “Irpinia Solidale” e collaboratore di SOS Natura.

“La primavera e l’estate rappresentano un momento importantissimo per molte specie animali, poiché coincidono con il loro periodo riproduttivo. Per questo motivo negli ultimi mesi siamo stati molto impegnati nel primo soccorso delle specie più a rischio: ricci, rondoni, rondini, balestrucci e persino serpenti. Quando si tratta di animali idonei alla reintroduzione in natura, noi provvediamo semplicemente a rimetterli in forze e subito dopo li liberiamo.

Altrimenti, se sono feriti, ci preoccupiamo di affidarli al Centro Recupero Animali Selvatici di Napoli “Frullone” dove saranno curati da veterinari specializzati. Come spesso accade in questo periodo, oltre ai giovani nidiacei, nelle prossime settimane ci aspettiamo di ricevere delle chiamate urgenti per i piccoli pipistrelli caduti dai loro rifugi”.

Di seguito riportiamo i contatti dell’Associazione, in modo da poter comunicare eventuali segnalazioni riguardo animali in difficoltà:

Cell: 334.92.63.390; Facebook: SOS Natura; Email: info@sos-natura.it.