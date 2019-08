Attualità Turismo, Todisco: “Nessuna dimenticanza, sulla mappa a Molo Beverello solo i siti Unesco” 30 agosto 2019

Alpi – “La foto rappresenta una tabella che indica la localizzazione dei siti Unesco presenti sul territorio campano”. Francesco Todisco, consigliere delegato del Presidente della Giunta regionale alle “Aree interne”, con un post sui social spiega perché nella cartellonistica della Regione Campania al Molo Beverello non ci sia la provincia di Avellino.

“Da un post è nata una polemica speciosa a proposito della Regione che dimenticherebbe l’Irpinia. Come al solito la superficialità genera ignoranza. E soffiare sul vento della superficialità non fa che ingrossare i canali dell’ignoranza. La questione è altra e più seria: se il nostro territorio, non solo in termini di monumenti, paesaggio, ambiente e storia, ma anche di organizzazione e servizi, può candidare dei suoi siti a beni Unesco. E qui sta la sfida per il territorio, per i suoi attori, istituzionali e non, altrimenti non resta che il lamento (oltretutto, come nel caso del manifesto, scambiando lucciole per lanterne)”.