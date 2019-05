Provincia Turismo in Irpinia, Pro Loco Mons Militum lancia percorsi tra storia ed eccellenze gastronomiche 31 maggio 2019

Il turismo, asset strategico e fondamentale per l’Irpinia insieme allo sviluppo delle eccellenze enogastronomiche, a Montemiletto ha raggiunto il suo apice negli ultimi anni, generando una rinascita sociale e culturale della comunità.

Il merito è indubbiamente della Pro Loco Mons Militum, che, in seguito al protocollo d’intesa con il Comune di Montemiletto per la gestione del turismo, si è prefissata come obiettivi la valorizzazione e la promozione del territorio come destinazione turistica, occupandosi interamente della gestione dei turisti/visitatori durante gli eventi e le manifestazioni organizzate sul territorio.

Con il progetto “visitiAMO MonsMilitum”, la Pro loco ha realizzato un modello alternativo di offerta turistica e culturale, mediante la creazione di un articolato “pacchetto turistico”, messo in atto da accompagnatori che offrono al visitatore varie opzioni durante tutto l’anno, che spaziano dalle visite guidate del Castello della Leonessa e del borgo con annesse chiese, alle visite guidate delle frazioni, dei casali e delle aziende agricole locali convenzionate con la Pro loco.

La struttura della visita guidata è semplice, intuitiva ed efficace: si entra nel centro storico dalla “Porta della Terra”, si visita il Castello della Leonessa mentre le guide narrano la storia del borgo ed il turista può godere del fascino di una vista spettacolare dall’alto delle diverse angolazioni della fortezza; usciti dal castello si attraversa il centro storico con le annesse chiese e con gli antichi vicoli coperti (dal francese, “rue”).

E’ altresì possibile personalizzare la visita guidata, impostandola in base alle esigenze e richieste del turista. Ovviamente la visita è a costo zero: “Ciò che ci ripaga è poter diffondere l’amore per il nostro territorio e lasciarlo nel cuore di chi viene a trovarci”, dichiara il Presidente della Pro Loco, Florindo Garofalo.

La Pro loco si occupa altresì della predisposizione del soggiorno dei turisti nelle strutture ricettive presenti sul territorio, nonché di un vasto programma di svago ed intrattenimento (escursioni lungo il fiume Calore, percorsi enogastronomici, itinerari culturali, ecc…).

A disposizione del turista, inoltre, è previsto un articolato calendario di incontri socio-culturali presso il Castello della Leonessa, quali presentazioni e reading letterari, concerti musicali e convegni.

Tutto questo produce risultati considerevoli: oltre 10.000 visitatori all’anno. La Pro loco, infatti, ha registrato negli ultimi anni un aumento considerevole dell’afflusso turistico. Questo è motivo di grande orgoglio ed incentivo ad impegnarsi con maggiore entusiasmo ogni anno che passa al fine di garantire miglior supporto al turista/visitatore.