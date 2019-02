Turismo, Biancardi attacca la Regione: “E’ lontana dalle aree interne”

Marco Grasso – “La Regione è ancora poco attenta alle aree interne. Va bene la formazione, ma senza un’azione sinergica non ci puó essere futuro per il turismo in Irpinia”.

All’istituto Agrario per partecipare alla presentazione di un bando di formazione per operatore turistico, il presidente della Provincia Domenico Biancardi carica a testa bassa contro l’assessore Matera. “C’è poca attenzione verso le reali esigenze di un territorio che paga un pesante gap di infrastrutture materiali e immateriali”, precisa.

Al presidente del consiglio regionale Rosetta D’Amelio e all’assessore alle Formazione Chiara Marciani presenti al tavolo, conferma la sua intenzione di dare vita ad una fondazione per il turismo.

“È una strada obbligata per garantire una visione unitaria del territorio. Serve maggiore condivisione: spero che la Regione faccia la sua parte fino in fondo. Purtroppo sono anni che non succede, è un problema che viene dal passato. Basti pensare alla legge regionale sul turismo ferma dal 2014”.