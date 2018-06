Altre news dall'Italia e dal Mondo Tumori in Campania: i farmaci intelligenti riducono l’attesa per le cure 8 giugno 2018

Attesa cure dei tumori ridotta grazie ai farmaci intelligenti. Il tempo in Day hospital per la terapia onco-ematologica è passato da 4 ore a 2 ore e 30 minuti grazie all’uso di farmaci intelligenti di ultima generazione. Un aiuto per i pazienti e un risparmio per la sanità pubblica. Sono i risultati ottenuti in Campania grazie a un nuovo approccio che considera anche fattori come l’ottimizzazione dell’allestimento stesso del farmaco, con conseguente riduzione dei tempi di attesa e dei rischi per pazienti e operatori.