Provincia “Truoviti ‘Na Fatica”: ecco il nuovo singolo del rapper atripaldese Crime 1 settembre 2019

Dopo due anni di silenzio ritorna il rapper atripaldese Stefano Basileo, in arte Crime, con un singolo pronto a conquistare un posto d’onore nelle playlist di tutti. TNF – Truoviti ‘Na Fatica è disponibile con il videoclip ufficiale su Youtube, nonché su Spotify, con la sua musicalità innovativa e trascinante, che non si attiene agli schemi e alle tendenze della scena rap del momento. Il pretesto alla base della canzone sono le critiche da sempre rivolte a chi voglia fare della propria passione per la musica una professione, ma Stefano risponde – appunto – “per le rime con le rime”, in maniera forte e chiara.

Il singolo è il primo di una serie di pezzi che l’artista di Alvanite ha in produzione e che verranno rilasciati nei prossimi mesi, frutto del nuovo percorso che Stefano ha intrapreso negli anni lontano dalle scene, e ai quali hanno contribuito le nuove sonorità apportate da Emanuele Centrella e Antonio Solimene, in arte FLKTS e need2drop – producers/djs di Basileo, e le idee visive del designer Carlo Marzullo, meglio conosciuto come “Doc”. I tre fanno parte del collettivo Hopera, che lavora a stretto contatto con Crime il quale ha scelto,in questa fase, di non affidarsi ad alcuna etichetta e di autoprodursi.

Classe ’92, Stefano Basileo decide di lasciare la scuola all’età di 15 anni e contemporaneamente inizia a scrivere i suoi primi testi, utilizzati come semplice sfogo in risposta alle difficoltà che la vita gli pone davanti. Grazie anche alla spinta dei suoi amici, decide di utilizzare delle basi strumentali per raccontare le sue storie. Il travagliato vissuto personale raccontato nelle sue canzoni e la sua musicalità coinvolgente gli permettono di farsi subito notare nella scena rap irpina e campana, portandolo ad esibirsi dal vivo sui palchi di tutta la regione.

Il 2015 è l’anno della svolta, in cui il singolo Q.M.G, che rappresenta più di tutti Stefano, che continua a produrre pezzi fino al 2017, anno in cui Stefano deve abbandonare il rap per un po’. Fino ad oggi e a TNF.