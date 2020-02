Truffe, “sinergia” tra chiesa e carabinieri. A Lacedonia durante la Messa “istruzioni” agli anziani

Truffe, anche la chiesa al fianco degli anziani, infatti questa mattina a Lacedonia il comandante della locale stazione dei carabinieri si è recato in chiesa per proseguire l’iniziativa del Comando Provinciale di Avellino.

Il maresciallo Andrea Casadei, comandante della stazione di Lacedonia, ha pensato bene di approfittare della messa domenicale che, ovviamente, è quella maggiormente seguita. Il maresciallo ha spiegato nei dettagli quello che si sta purtroppo verificando negli ultimi tempi in provincia di Avellino.

In Irpinia, infatti, ci sono in giro truffatori che approfittano degli anziani per mettere a segno i loro squallidi intenti. I carabinieri ormai da diverso tempo allertano le persone anziane e dicono loro in che maniera occorre difendersi da queste persone. Hanno lanciato una vera e propria campagna di sensibilizzazione e di comunicazione. Il maresciallo Casadei stamane ha ricordato in che modo bisogna comportarsi. La messa domenicale è l’occasione ideale per arrivare a quanti più anziani possibile e anche ai loro parenti.

Come ha ricordato Don Vitaliano della Sala, anche a Mercogliano i parroci diffondono “istruzioni” agli anziani per difendersi dalle truffe. Don Vitaliano lo ha detto nell’ambito di un servizio-video realizzato dal collega Mambri che è l’inizio di una campagna di sensibilizzazione voluta dalla redazione di Irpinianews proprio sul tema.