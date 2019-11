Truffatori in azione a Montecalvo Irpino ai danni di una ultraottantenne. Il malvivente, spacciandosi al telefono per il nipote, le faceva credere d’essere responsabile di un incidente stradale e che, fermato dai carabinieri, aveva bisogno di 8mila euro per il pagamento dei danni e delle spese legali, aggiungendo che di lì a poco sarebbe passato il suo avvocato per ritirare il denaro. Poco dopo la telefonata, il sedicente avvocato si presenta all’abitazione dell’anziana, riuscendo a farsi consegnare la somma di 3mila euro.

Il truffatore, appena in possesso del bottino, si è dato subito alla fuga. L’anziana si è resa conto del raggiro in cui era incappata solo dopo qualche ora, allorquando contattava il familiare e raccontava l’accaduto; non esitava quindi a sporgere denuncia presso la locale Stazione. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino finalizzate all’identificazione del truffatore.