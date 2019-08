Truffa e riciclaggio: dissequestrata villa da 500mila euro

di Andrea Fantucchio

Truffa e riciclaggio, dissequestrata una villa da 500mila euro. Pronto il ricorso al Riesame contro altri sequestri. Emergono altri dettagli sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto anche alcuni irpini.

Ve ne abbiamo parlato ieri. Il giudice per le indagini preliminari, Paolo Cassano, ha autorizzato sequestri per circa tredici milioni di euro a carico di ventuno persone.

In parte sono coinvolte in una presunta associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffa e riciclaggio.

La richiesta di dissequestro è stata formulata, dall’avvocato Gerardo Di Martino (che assiste cinque posizioni nell’inchiesta), al gip del tribunale di Como. L’indagine, in origine, è partita proprio dalla città lombarda.

Il legale, dopo aver visto respingere l’istanza, si è rivolto al tribunale dell’Appello cautelare con successo. Ora si è detto pronto a ricorrere al Riesame anche contro questi sequestri. E punterà su quelle che ritene crepe nella ricostruzione dell’accusa. A partire dalla posizione degli indagati più marginali che – per la difesa – sarebbero invece delle vittime. Convinti a investire dei soldi, anche quelli dei proprio familiari, in un sistema di crowdfunding. Cifre che, poi, non hanno mai recuperato.