Attualità Trucchi e strategie per vincere al Blackjack 27 febbraio 2020

Per incrementare le proprie probabilità di vittoria al blackjack non bisogna per forza barare. Imbrogliare tra l’altro è diventato molto più difficile, perché i software che gestiscono le partite digitali hanno oggi dei sistemi di sicurezza sofisticati. È meglio dunque non perdere tempo cercando di barare, ma piuttosto informarsi sui possibili trucchi legali che possono far crescere le opportunità di vittoria.

Metodo delle due carte

Il metodo delle due carte viene impiegato da molti giocatori, anche se non ha alcuna dimostrazione dal punto di vista matematico. Sembra comunque che possa essere vantaggioso come strategia di gioco e che possa mostrare i suoi benefici soprattutto quando si giocano più mani.

Si tratta in pratica dello scegliere se chiedere carta o se stare basandosi sul valore raggiunto con le prime due carte. Se il giocatore ha ricevuto due carte che insieme raggiungono un punteggio maggiore o uguale di 14 è conveniente non chiedere ulteriori carte. Si consiglia invece di chiedere una carta aggiunta se le prime due hanno un valore complessivo tra 10 e 13 e di chiedere due carte aggiuntive se il valore complessivo non ha raggiunto i 10 punti.

Il metodo delle due carte, molto famoso tra i giocatori di tutto il mondo, fa parte delle diverse strategie e regole del blackjack. Come detto, non si può affermare dal punto di vista matematico che questa strategia porti sempre alla vittoria, ma sicuramente è una strategia più vantaggiosa del prendere decisioni a caso.

Sfruttare lo splitting

Ai giocatori di blackjack viene data la possibilità di dividere le carte per aumentare le possibilità di vittoria. Il tipico esempio è quello dei due assi: il valore dell’asso può essere di 1 o di 11 a seconda della mano, quindi significa che due assi insieme arriveranno solo a 12 come valore complessivo. Per questo motivo si consiglia sempre di sfruttare lo splitting se si ricevono due assi, perché giocando i due assi separatamente le probabilità di vittoria cresceranno. Lo stesso consiglio vale anche quando si ottengono due otto.

Lo splitting non è invece consigliato se il banco assegna al giocatore una coppia di dieci. In questo caso è meglio tenersi stretto il punteggio di venti, evitando di giocare i due dieci separatamente perché ciò nella maggior parte dei casi non porterebbe ad alcun vantaggio.

Contare le carte conviene?

Molti credono che il metodo migliore per vincere al blackjack sia contare le carte. In realtà i casinò autorizzati dall’AAMS, sia digitali che tradizionali, si sono attrezzati per disincentivare questo comportamento ed hanno messo in atto delle contromisure. Invece di utilizzare un unico mazzo, ad esempio, il dealer utilizza più mazzi di carte.

Inoltre, i mazzieri hanno l’indicazione di mescolare le carte prima che si siano esaurite del tutto, impedendo così che i giocatori possano tenere il conto. Imparare a contare le carte senza commettere errori è inoltre un metodo complesso, serve tanta esperienza e per i giocatori alle prime armi non sarà affatto semplice. In definitiva, contare le carte non viene inserito tra le strategie migliori per vincere a questo gioco.