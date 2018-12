Trovato uomo morto in pieno centro, indagini in corso

Uomo morto in pieno centro, in via Fratelli Bisogno. Nei pressi del Tribunale di Avellino, è stato ritrovato senza vita il corpo di un 54enne di Summonte. Sul posto polizia, carabinieri e ambulanze del 118.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto giù dal piccolo ponte ubicato nei pressi della sede del Pd, in via Tagliamento, facendo un volo di diversi mesi. Si tratterebbe di un operaio che lavora al Nord, rientrato molto probabilmente in città per fare visita ai familiari.

Da un primo esame esterno effettuato sul corpo dell’uomo dal medico legale, giunto sul posto insieme ai carabinieri ed alla polizia urbana, pare che il 54enne fosse morto già da circa 5 ore, quindi il tutto si sarebbe verificato questa mattina. Solo l’esame autoptico potrà fare piena luce sull’episodio.