Trovato impiccato in casa: dramma a Rotondi

di AnFan

Trovato impiccato nella sua abitazione di Rotondi, in provincia di Avellino. Dramma nel comune della Valle Caudina per la morte di un 61enne. A chiamare i soccorsi la moglie che ha subito telefonato alla polizia e e al 118. Il personale medico ha constatato il decesso. All’arrivo dell’ambulanza, infatti, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Gli investigatori dovranno chiarire la dinamica della morte.

Il magistrato di turno, come da prassi, dovrebbe disporre l’autopsia. Dopo l’esame irripetibile il corpo sarà restituito ai familiari che potranno organizzare il funerale. La notizia della morte si è velocemente diffusa in paese. L’uomo, a Rotondi, era conosciuto per la sua attività di commerciante.