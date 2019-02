Trovati a Nola in possesso di cocaina: arrestati per spaccio due irpini

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, a Nola, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di un 39enne e di un 55enne, entrambi residenti a Montemiletto, in Irpinia.

I due sono stati fermati per un controllo, lungo la Statale 7bis, a bordo dell’autovettura in uso e, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di 10 grammi di cocaina, nonché di materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Caserta, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.