Provincia Tricolle verso il voto, ecco la lista Ariano che Produce: “A breve il candidato sindaco del Patto Civico” 2 luglio 2020

Amministrative Ariano Irpino, si riporta la nota dei promotori della lista civica “Ariano che Produce” Nicola Grasso e Lorenzo Lo Conte.

Dall’idea di un gruppo di commercianti, imprenditori e professionisti arianesi è nata la lista civica “Ariano che Produce” una lista che in questi giorni è stata molto attiva per mettere insieme le migliori personalità ed energie della città in vista delle prossime amministrative di autunno.

La Lista sarà composta da esponenti delle associazioni datoriali più rappresentative a livello comunale e provinciale, da persone che nel campo imprenditoriale (ristoratori e commercianti, artigiani ed agricoltori) e professionale (bancari, avvocati e commercialisti) sono punti di riferimento della comunità arianese.

«In questi mesi che siamo costretti a casa, insieme a un gruppo di amici abbiamo pensato che tanti vogliono fare qualcosa per la nostra martoriata ed amata Ariano: pronti ad offrire la nostra esperienza lavorativa per venire incontro alle necessità di chi si trova a dover affrontare i problemi post covid della nostra città.

Tutto è nato dalla nostra idea di economia che “fai vivere la città – condivi- fatti carico dei problemi”, come qualsiasi imprenditore è abituato a fare nella propria azienda.

Vogliamo che la macchina amministrativa del nostro Comune diventi: EFFICIENTE, PRODUTTIVA, VELOCE, GIUSTA.

Intendiamo dotare la futura amministrazione di COMPETENZE, CAPACITA’ LAVORATIVE, PROFESSIONALITA’, VISIONE, PASSIONE per nostra Città, dove operano le nostre Aziende e vivono i nostri collaboratori.

Abbiamo un Piano di Lavoro che ci prefiggiamo di attuare e che invertirà la tendenza negativa in atto da troppi anni, trasformandola in spinta propulsiva per recuperare quanto perso in questi anni e riposizionare Ariano nel ruolo di prestigio ed eccellenza che merita.

La nostra LISTA fa parte del PATTO CIVICO PER ARIANO, formato da PIU’ LISTE, senza riferimento ad ALCUN PARTITO.

A breve indicheremo il candidato Sindaco del PATTO CIVICO che sarà il comune riferimento delle liste che lo compongono: il futuro Sindaco della nostra Città”.