Magazine I trent’anni di professione di Maurizio Sole: gli auguri del suo studio 12 settembre 2018

Auguri Dott.re Maurizio Sole per i tuoi primi 30 anni di professione. Ci vuole coraggio a lasciare andare il proprio sapere, a condividerlo, a cederlo senza paura. Ci vuole amore per il proprio lavoro, per affrontarlo, viverlo e lasciare che inebri la vita tanto da trasformarlo in essenza.

Bisogna essere speciali per fare di una professione un’avventura ed essere pioniere indiscusso di mille avvincenti sfide. Bisogna essere follemente lungimiranti per non fuggire dalla propria terra e decidere che sia la culla dove coltivare i più ambiziosi progetti, dove radici forti reggono e alimentano oggi in noi la cultura del lavoro e l’impegno nella ricerca dell’onesta intellettuale.

Con affetto e stima i Tuoi collaboratori.